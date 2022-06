Uccide il padre poi chiama il 112

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 12 giugno 2022) Tragedia questa mattina in via Saint Denis a Sesto San Giovanni. Un ragazzo di 19 anni – come riporta l’Ansa – ha ucciso il, 57 anni, con cui viveva nello stesso appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del SIS e il medico legale. Are il 112 è stato lo stesso ragazzo. I carabinieri, attorno alle 9 di stamane, sono arrivati nell’appartamento e hanno trovato il 19enne in stato di shock e il corpo del, privo di vita, in camera da letto. Al momento le informazioni trapelate sono ancora poche. Il giovane qualche minuto prima avevato dicendo: “correte, ho ucciso mio”. Il corpo del genitore senza vita era in camera da letto. Inutile l’intervento degli operatori del soccorso, per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’uomo A. L. 57 anni era un direttore di banca. ...