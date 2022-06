Tennis, Vezzali si congratula con Berrettini: “Grande Matteo, partita bellissima” (Di domenica 12 giugno 2022) Attraverso un tweet, Valentina Vezzali ha fatto i complimenti a Matteo Berrettini per il successo nell’Atp 250 di Stoccarda 2022. “Grande Matteo! partita bellissima, gran gioco e il finale che tutti speravamo! Noi sportivi sappiamo benissimo che significa un infortunio… questa vittoria vale doppio! Complimenti anche a Murray, che ha combattuto fino alla fine” ha scritto la sottosegretaria allo sport. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Attraverso un tweet, Valentinaha fatto i complimenti aper il successo nell’Atp 250 di Stoccarda 2022. “, gran gioco e il finale che tutti speravamo! Noi sportivi sappiamo benissimo che significa un infortunio… questa vittoria vale doppio! Complimenti anche a Murray, che ha combattuto fino alla fine” ha scritto la sottosegretaria allo sport. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Tennis, #Vezzali si congratula con #Berrettini per la vittoria dell'#AtpStoccarda: “Grande Matteo, partita bellissi… - infoitsport : Tennis: Vezzali, 'complimenti a Berrettini, in finale a Stoccarda dopo 3 mesi di stop' - TV7Benevento : Tennis: Vezzali, 'complimenti a Berrettini, in finale a Stoccarda dopo 3 mesi di stop' - - sportface2016 : #BOSSOpen, #Berrettini in finale. #Vezzali: 'Facciamo tutti il tifo per te' - Monicatennis : @VVezzali @SportGoverno Buonasera Sig.ra Vezzali mio marito è un collaboratore sportivo (maestro di tennis) sembra… -