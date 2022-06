PSG, Verratti: “La gente pensa che per noi sia scontato vincere, ma non tutto è così semplice” (Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista del PSG Marco Verratti, tramite un’intervista sui canali tematici del club, ha parlato della stagione appena conclusa e vissuta a Parigi. “In questa stagione abbiamo vissuto grandi momenti. Da fuori le persone pensano sia sempre facile per noi vincere, ma non è così”. Queste le parole del centrocampista, che poi aggiunge: “Le partite bisogna giocarle e vanno vinte, infatti noi lavoriamo sodo per ottenere ciò”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista del PSG Marco, tramite un’intervista sui canali tematici del club, ha parlato della stagione appena conclusa e vissuta a Parigi. “In questa stagione abbiamo vissuto grandi momenti. Da fuori le personeno sia sempre facile per noi, ma non è”. Queste le parole del centrocampista, che poi aggiunge: “Le partite bisogna giocarle e vanno vinte, infatti noi lavoriamo sodo per ottenere ciò”. SportFace.

