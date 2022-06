Palermo in B, Baldini: “Io veicolo di un messaggio, serve fede” (Di domenica 12 giugno 2022) “Io, più che artefice, sono il veicolo di un certo messaggio: nella vita, se uno ha fede le cose accadono. Quando mi hanno chiamato sapevo che sarebbe finita così. Ai ragazzi ho detto dovevano capire che l’allenamento è un mezzo per esprimere i loro sentimenti, come i monaci hanno la preghiera”. Queste le parole di Silvio Baldini, allenatore del Palermo dopo la vittoria nella finale play-off di Serie C contro il Padova. “Sapevo che era scritta, era segnata, pur avendo l’adrenalina sapendo che il diavolo può sempre fare un brutto scherzo, ma non avrei avuto paura – prosegue il tecnico rosanero alla Rai – La cosa che mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo: in 4 partite circa 150 mila persone allo stadio”. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) “Io, più che artefice, sono ildi un certo: nella vita, se uno hale cose accadono. Quando mi hanno chiamato sapevo che sarebbe finita così. Ai ragazzi ho detto dovevano capire che l’allenamento è un mezzo per esprimere i loro sentimenti, come i monaci hanno la preghiera”. Queste le parole di Silvio, allenatore deldopo la vittoria nella finale play-off di Serie C contro il Padova. “Sapevo che era scritta, era segnata, pur avendo l’adrenalina sapendo che il diavolo può sempre fare un brutto scherzo, ma non avrei avuto paura – prosegue il tecnico rosanero alla Rai – La cosa che mi fa piacere è vedere la gioia di un popolo: in 4 partite circa 150 mila persone allo stadio”. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE PAGELLE E TABELLINO GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) SportFace.

