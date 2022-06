Mercato Juventus, torna di moda un giocatore per l’attacco (Di domenica 12 giugno 2022) Il mancato accordo tra la Juventus e Angel Di Maria, avrebbe spinto i bianconeri a valutare delle alternative: tra i giocatori seguiti anche un esterno brasiliano già corteggiato in passato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è ancora arrivata un’intesa definitiva tra la Juventus e l’entourage di Angel Di Maria. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 12 giugno 2022) Il mancato accordo tra lae Angel Di Maria, avrebbe spinto i bianconeri a valutare delle alternative: tra i giocatori seguiti anche un esterno brasiliano già corteggiato in passato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è ancora arrivata un’intesa definitiva tra lae l’entourage di Angel Di Maria. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero pe… - infoitsport : Gatti convince con l'Italia e cambia le strategie della Juventus sul mercato - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ???? Per quanto riguarda il centrocampo la #Juventus sta pensando di prelevare un trequartista dai piedi sopraffini. E… - persemprecalcio : ???? Per quanto riguarda il centrocampo la #Juventus sta pensando di prelevare un trequartista dai piedi sopraffini… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Di Maria si allontana, mentre Pogba sarà un -