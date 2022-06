 Mattarella | Lo sfruttamento dei minori è una piaga odiosa da contrastare

Leggi su agi

(Di domenica 12 giugno 2022) "È sconcertante pensare che le bambine e i bambini coinvolti nel lavorole, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Unicef, siano nel mondo più di 160 milioni e che la pandemia abbia esposto quasi 9 milioni di bambini in più al rischio dilavorativo". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della XX Giornata mondiale contro lodel lavorole. "Il richiamo che ci viene dalla Giornata mondiale contro lodel lavorole si nutre del fatto che, per la prima volta in 20 anni, si registra un aumento del fenomeno. Ancora una volta, cioè, sono le condizioni di maggior fragilità a subire le conseguenze delle avversità che si manifestano", spiega il Capo dello Stato. Per ...