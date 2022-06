LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga, si avvicinano le ultime salite (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Dopo avervi mostrato il gruppo, vi mostriamo anche i fuggitivi, in questo splendido scenario: 69km 1?5? < 2’05” < L’échappée a parcouru 69km sur les 138 que comporte cette 8ème et dernière étape. The breakaway has covered 69km of the 138km of this last stage of the #Dauphiné. pic.twitter.com/7w75wVOhIt — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2022 14.58 Il gruppo sembra in grande controllo. 2? il loro svantaggio in questo momento. 14.55 Superata in questo momento la metà del percorso, 69 km al traguardo. 14.52 Ricordiamo la composizione della fuga: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohë), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Dopo avervi mostrato il, vi mostriamo anche i fuggitivi, in questo splendido scenario: 69km 1?5? < 2’05” < L’échappée a parcouru 69km sur les 138 que comporte cette 8ème et dernière étape. The breakaway has covered 69km of the 138km of this last stage of the #Dauphiné. pic.twitter.com/7w75wVOhIt — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12,14.58 Ilsembra in grande controllo. 2? il loro svantaggio in questo momento. 14.55 Superata in questo momento la metà del percorso, 69 km al traguardo. 14.52 Ricordiamo la composizione della: Gorka Izagirre (Movistar), Eddie Dunbar, Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohë), Bruno Armirail, Michael Storer (Groupama-FDJ), George Bennett (UAE ...

