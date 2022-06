L' effetto di un abbraccio su una donna e su un uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Alcuni ricercatori tedeschi e olandesi hanno dimostrato, dopo lunghi studi, che un, ogni mattina, migliora la giornata di una, riduce il livello di stress. Non abbiamo nulla in contrario a pensare che ciò accada e siamo lieti di questo. Ci chiediamo però perché lo stesso - a detta dei ricercatori - non avviene negli uomini. Siamo privi di sentimento? Coabitiamo bene con lo stress? Abbracciamo ma non ne traiamo vantaggio? Con tutto il rispetto per questi ricercatori, penso che in proposito sia sbagliato generalizzare. Senza essere un ricercatore né tedesco né olandese, sono portato a pensare che undi mattina o anche al primo pomeriggio, faccia sempre bene.