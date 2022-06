(Di domenica 12 giugno 2022) Un noto volto legato al GF VIP si è lasciato andare a un racconto pesante e doloroso. Ecco la reazione, la vicenda è drammatica gf vip (Youtube)Nelle ultime settimane, un’ex concorrente del GF VIP molto discussa si è lasciata andare a una dolorosissima. La vicenda ha toccato tutti e ha sconvolto i telespettatori che, durante la sua edizione, si erano affezionati a lei. Negli ultimi giorni, però, anche altre persone han commentato questi fatti. Le rivelazioni del padre sono profonde e toccanti e le sue parole segnano marcatamente un prima e un dopo, nella sua vita. La questione è delicata: chissà come si riprenderà. GF VIP: Cristiano de Andrè parla della figlia Francesca de Andrè (Youtube)La nipote del cantautore genovese, Fabrizio de Andrè, ha partecipato al GF VIP nel 2019, con la conduzione di Barbara d’Urso. Fin dai primi giorni di ...

Pubblicità

Ck12 Giornale

... Stefania Orlando torna in onda con Tommaso Zorzi Ma presto tornerà in televisione, l'amata conduttrice nonché opinionista, e lo farà insieme al suo amico nonché compagno di Grande Fratello...Un esempio I miti dell'antimafia, i "", l'associazione Libera di don Ciotti, il sistema delle ... Giacomo, risento dentro il rimbombo dell'ineluttabilità della vita che scorre, della sua... GF VIP | Amara confessione: "Questo è il punto più basso", per lui evento devastante Un noto volto legato al GF VIP si è lasciato andare a un racconto pesante e doloroso. Ecco la reazione, la vicenda è drammatica ...Matilda De Angelis ha ritrovato l’amore: lui è famosissimo ed è figlio d’arte, ma è anche – e soprattutto – un attore di grandissimo talento ...