Formia | riapre la tomba di Cicerone | visite guidate tutto l’anno ogni domenica

(Di domenica 12 giugno 2022)– Sito apertomattina., drammatizzazioni, eventi in costume, spettacoli a tema e laboratori per le scuole. Ladiriprende vita ed entra a pieno titolo nel patrimonio turistico della città. Il servizio di gestione del complesso archeologico, dopo un’attenta procedura di valutazione dei progetti presentati, è stato aggiudicato all’APS “Sinusnus”, già affidatario dellepresso gli altri siti archeologici della città. Si parte oggi,12 giugno. Il progetto Il programma prevededalle ...

FORMIA: RIAPRE LA TOMBA DI CICERONE FORMIA – Sito aperto tutto l'anno, ogni domenica mattina. Visite guidate, drammatizzazioni, eventi in costume, spettacoli a tema e laboratori per le scuole. La tomba di Cicerone riprende vita ed entra ...