Denise Pipitone | arriva la svolta | è stata colpa sua

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 12 giugno 2022) Uno dei fatti di cronaca più tristi degli ultimi anni continua ad arricchirsi di nuovi retroscena. Ecco cosa è successo Sono passati ormai quasi diciotto anni da quel tragico giorno in cui una bambina di appena quattro anni è scomparsa in provincia di Trapani, per la precisione nella località di Mazara del Vallo. Il primo settembre del 2004 si trovava nella casa della nonna materna, quando ad un tratto di lei non ci sono state più tracce.(Websource)È da allora che sono cominciate le ricerche disperate volte al fine di ritrovare la piccola, cosa che purtroppo non è mai avvenuta. Una vicenda del genere è di quelle che nessuno vorrebbe mai sentire, dato che si tratta di una tragedia sotto tutti i punti di vista. Nel corso del tempo sono stati registrati diversi avvistamenti, anche se purtroppo ...