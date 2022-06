Berrettini torna ed è subito finale - Sport - quotidiano.net

(Di domenica 12 giugno 2022) Matteo, 26 anni, numero 10 della classifica Atp è rientrato dopo tre mesi per un'operazione alla mano destra: quest'anno è stato semifinalista in Australia STOCCARDA (Germania) "Sono felice,...

... quest'anno è stato semifinalista in Australia STOCCARDA (Germania) "Sono felice, volevo esattamente questo": Matteoraggiunge la finale del Boss Open, torneo ATP 250 che si gioca sull'...The Hammer si back. Matteoconquista subito una finale al rientro dopo quasi tre mesi di stop: battuto Oscar Otte a ... chein finale poco meno di un anno dopo la sfida a Wimbledon ...A cura di Alessio Morra. Berrettini–Murray in finale a Stoccarda oggi: l’orario del match e dove vederlo in TV e streaming. Matteo Berrettini è tornato a giocare dopo tre mesi ed è subito tornato in f ...Dopo tre mesi di stop e l’operazione alla mano batte Otte e si gioca il titolo a Stoccarda contro Murray Matteo Berrettini, 26 anni, numero 10 della classifica Atp è rientrato dopo tre mesi per un’ope ...