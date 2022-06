Pubblicità

infoitinterno : Bara scomparsa al cimitero di Palermo: era sotto la tensostruttura - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: Il caso della bara smarrita La denuncia: «Dal cimitero di Rotoli di Palermo è scomparsa mia sorella» La denuncia di F… - infoitinterno : Bara scomparsa dal cimitero di Palermo, scatta la denuncia - infoitinterno : Giallo ai Rotoli, uomo denuncia: 'E' scomparsa la bara con mia sorella' - infoitinterno : Palermo, il giallo della bara smarrita. «Dal cimitero di Rotoli è scomparsa Serenella, mia sorella» -

L'ultima volta che l'aveva vista, a metà dello scorso marzo, sua sorella si trovava in unalasciata insieme ad altre centinaia sotto i tendoni del cimitero dei Rotoli, da oltre un anno ...,...Un palermitano, da anni residente a Torino, Francesco Morante, ha denunciato ai carabinieri ladelladella sorella . L'esposto è del 10 giugno. Il 9, l'uomo avrebbe dovuto tumulare il feretro della familiare,a marzo, al cimitero dei Rotoli di Palermo in cui da anni ...Fatto increscioso al cimitero dei Rotoli di Palermo. Un uomo originario del capoluogo siciliano, ma residente ormai da tempo a Torino ha denunciato la scomparsa della bara della sorella che si trovava ...La bara ad oggi non è stata trovata Nel momento di provvedere alla sepoltura, però, il feretro della sorella Serenella, che si trovava da mesi sotto la tensostruttura creata per riparare le centinaia ...