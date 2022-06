Amministrative, urne aperte in 89 Comuni della Campania (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’election day di oggi, con urne aperte dalle 7 alle 23, sono 89 i Comuni campani i cui cittadini, oltre che votare per i referendum, devono rinnovare i propri organi. Solo dodici di questi 89 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti: Nola, Portici, Acerra, Pozzuoli, Ischia, Sant’Antimo e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Capua e Mondragone nel Casertano; Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Agropoli in provincia di Salerno. In queste città, qualora nessun candidato sindaco ottenga oggi la maggioranza assoluta dei consensi, domenica 26 giugno si tornerà alle urne per i ballottaggi. Lo spoglio dei voti per le Amministrative avrà inizio alle 14 di domani, mentre quello per i referendum comincerà subito dopo la chiusura dei ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’election day di oggi, condalle 7 alle 23, sono 89 icampani i cui cittadini, oltre che votare per i referendum, devono rinnovare i propri organi. Solo dodici di questi 89hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti: Nola, Portici, Acerra, Pozzuoli, Ischia, Sant’Antimo e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Capua e Mondragone nel Casertano; Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Agropoli in provincia di Salerno. In queste città, qualora nessun candidato sindaco ottenga oggi la maggioranza assoluta dei consensi, domenica 26 giugno si tornerà alleper i ballottaggi. Lo spoglio dei voti per leavrà inizio alle 14 di domani, mentre quello per i referendum comincerà subito dopo la chiusura dei ...

