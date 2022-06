Affluenza alle 19: 13% referendum. In Calabria 41% per le Comunali. Ritardi a Messina (16,6% alle 12) (Di domenica 12 giugno 2022) Affluenza al 12% per i 5 referendum sulla giustizia alle 19 di oggi. alle 19 la partecipazione elettorale maggiore si registra in Friuli, Lombardia e Piemonte. La Sicilia sfiora il 12%, la Calabria è ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 giugno 2022)al 12% per i 5sulla giustizia19 di oggi.19 la partecipazione elettorale maggiore si registra in Friuli, Lombardia e Piemonte. La Sicilia sfiora il 12%, laè ...

Pubblicità

ferrazza : Affluenza alle 12: meno del 5%. Così imparano a gioire per la bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis. - repubblica : Election Day, referendum: l'affluenza alle 12 e' in media sotto il 5% - you_trend : ?? #Referendum, affluenza alle ore 12 nei comuni con e senza elezioni amministrative in contemporanea: Comuni in cu… - FGuardiella : Comunali: in Fvg affluenza alle 12 è del 17% - sabrinaEx5S : RT @MarceVann: Quindi adesso chi ha chiesto questo refefendum paga anche il conto? Affluenza refefendum giustizia: alle 19 è quasi al 13%.… -