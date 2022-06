Valencia, il club riapre i commenti sui propri profili social (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo più di un anno, il Valencia ha deciso di tornare a dare la possibilità di commentare i post pubblicati sui propri profili social. Nella nota ufficiale diffusa dal club spagnolo, si legge che esso “ha riconsiderato la decisione riconoscendo che non può voltare le spalle alla sua risorsa più importante, i tifosi”, pur nella volontà di rendere tale spazio “un luogo di convivenza e rispetto e continuando a condannare qualsiasi tipo di atto di violenza, razzismo, sessismo, e boicottando qualsiasi altro tipo di discriminazione”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo più di un anno, ilha deciso di tornare a dare la possibilità di commentare i post pubblicati sui. Nella nota ufficiale diffusa dalspagnolo, si legge che esso “ha riconsiderato la decisione riconoscendo che non può voltare le spalle alla sua risorsa più importante, i tifosi”, pur nella volontà di rendere tale spazio “un luogo di convivenza e rispetto e continuando a condannare qualsiasi tipo di atto di violenza, razzismo, sessismo, e boicottando qualsiasi altro tipo di discriminazione”. SportFace.

