Usa, lo storico: “Accuse a Trump non smuovono suo zoccolo duro” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel clima politico fortemente radicalizzato che contraddistingue gli ultimi 10-15 anni della storia americana è improbabile che questo scuota i repubblicani estremi, questo è mirato agli indecisi o ai moderati centristi che possono schierarsi da una parte all’altre”. Così Gregory Alegi, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’università Luiss di Roma, commenta con l’Adnkronos le Accuse di tentato golpe che sono state mosse a Donald Trump durante l’audizione pubblica della commissione d’inchiesta suil’assalto al Congresso. “Basti dire che tutte le rete principali hanno trasmesso in diretta tranne Fox questo ci dà l’idea che il nocciolo duro ha già deciso”, aggiunge lo storico sottolineando poi che quella di giovedì sera è stata ” un’audizione per modo di dire, sono presentazione di risultati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – “Nel clima politico fortemente radicalizzato che contraddistingue gli ultimi 10-15 anni della storia americana è improbabile che questo scuota i repubblicani estremi, questo è mirato agli indecisi o ai moderati centristi che possono schierarsi da una parte all’altre”. Così Gregory Alegi, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’università Luiss di Roma, commenta con l’Adnkronos ledi tentato golpe che sono state mosse a Donalddurante l’audizione pubblica della commissione d’inchiesta suil’assalto al Congresso. “Basti dire che tutte le rete principali hanno trasmesso in diretta tranne Fox questo ci dà l’idea che il noccioloha già deciso”, aggiunge losottolineando poi che quella di giovedì sera è stata ” un’audizione per modo di dire, sono presentazione di risultati ...

