Ultime Notizie – Ucraina, sudcoreano catturato da filorussi nel Donbass: rischia pena di morte (Di sabato 11 giugno 2022) Un cittadino sudcoreano è stato catturato dalle forze filorusse nel Donbass, nell’est dell’Ucraina, mentre combatteva tra le file dell’esercito di Kiev. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Interfax, secondo cui l’uomo sarà processato nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Il sudcoreano rischia la condanna a morte, la stessa pena inflitta dalle autorità filorusse di Donetsk a due cittadini britannici e a uno marocchino catturati mentre combattevano a Mariupol per l’Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Un cittadinoè statodalle forze filorusse nel, nell’est dell’, mentre combatteva tra le file dell’esercito di Kiev. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Interfax, secondo cui l’uomo sarà processato nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Illa condanna a, la stessainflitta dalle autorità filorusse di Donetsk a due cittadini britannici e a uno marocchino catturati mentre combattevano a Mariupol per l’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? Le forze russe che occupano #Mariupol hanno demolito 1.300 palazzi residenziali senza rimuovere i cadaveri rimast… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - EugeniaTorre5 : RT @tradori: +++ NOTIZIARIO ANSIA +++ Ultime notizie dal mondo Putin mangia personalmente il grano ucraino per causare la fame nel mondo…… - bizcommunityit : Guerra in Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Kiev su strada giusta per Europa. Zelensky: Ue ... -