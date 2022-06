Ultime Notizie – Salvini a Mosca, Renzi: “Biglietti? Meglio di sola andata” (Di sabato 11 giugno 2022) “Pare fosse un biglietto anche di ritorno, fosse stato solo di andata sarebbe stato Meglio“. Con questa battuta il leader di Italia Viva Matteo Renzi, commenta la conferma da parte dell’ambasciata russa di aver “assistito Matteo Salvini nell’acquisto dei Biglietti aerei” per il viaggio a Mosca. Molto più dura invece la reazione del deputato di Forza Italia, Elio Vito: “L’ambasciata russa conferma di avere pagato i Biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravissimo – scrive si Twitter il parlamentare azzurro – . Salvini dovrebbe dimettersi, è sempre più fonte di imbarazzo e preoccupazione per il suo partito, per gli alleati, per il centrodestra, per l’Italia”. Anche per Riccardo Magi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022) “Pare fosse un biglietto anche di ritorno, fosse stato solo disarebbe stato“. Con questa battuta il leader di Italia Viva Matteo, commenta la conferma da parte dell’ambasciata russa di aver “assistito Matteonell’acquisto deiaerei” per il viaggio a. Molto più dura invece la reazione del deputato di Forza Italia, Elio Vito: “L’ambasciata russa conferma di avere pagato iaerei per il viaggio di, si tratta di un fatto gravissimo – scrive si Twitter il parlamentare azzurro – .dovrebbe dimettersi, è sempre più fonte di imbarazzo e preoccupazione per il suo partito, per gli alleati, per il centrodestra, per l’Italia”. Anche per Riccardo Magi, ...

