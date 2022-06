Ucraina, Biden: “Dissi a Zelensky che Putin stava per attaccare ma non mi ascoltò”. Scoperti altri 24 bambini uccisi da bombe su Mariupol (Di sabato 11 giugno 2022) “Volodymyr Zelensky non ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire” gli avvertimenti americani prima dell’invasione russa dell’Ucraina: “Pensavano stessi esagerando ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che, nel corso di una raccolta fondi, ha spiegato come gli Usa si aspettassero l’attacco del 24 febbraio scorso: “Sapevamo che Putin avrebbe superatola frontiera. Non c’eran alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine (Putin) lo ha fatto”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Oggi è arrivata a Kiev la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza: la numero uno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) “Volodymyrnon ha voluto sentire, in molti non hanno voluto sentire” gli avvertimenti americani prima dell’invasione russa dell’: “Pensavano stessi esagerando ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joeche, nel corso di una raccolta fondi, ha spiegato come gli Usa si aspettassero l’attacco del 24 febbraio scorso: “Sapevamo cheavrebbe superatola frontiera. Non c’eran alcun dubbio, enon volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine () lo ha fatto”, ha sottolineato il capo della Casa Bianca. Oggi è arrivata a Kiev la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, senza preannunciare la sua missione per motivi di sicurezza: la numero uno ...

