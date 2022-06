The Last Of Us Remake: Trailer, Edizioni e Uscita (Di sabato 11 giugno 2022) Durante il Summer Game Fest, come ultimo annuncio, è stato svelato l’arrivo su PS5 di The Last Of Us Remake, una versione rivista e migliorata del primo capitolo della serie, il quale potrebbe arrivare in un secondo momento anche su PC. The Last Of Us Remake: Edizioni e dettagli La descrizione ufficiale recita: Goditi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati A seguire tutte le Edizioni previste: The Last of Us Part I Standard Edition – 79,99 euro Include solo il gioco The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition – ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 11 giugno 2022) Durante il Summer Game Fest, come ultimo annuncio, è stato svelato l’arrivo su PS5 di TheOf Us, una versione rivista e migliorata del primo capitolo della serie, il quale potrebbe arrivare in un secondo momento anche su PC. TheOf Use dettagli La descrizione ufficiale recita: Goditi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentiti immerso con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati A seguire tutte lepreviste: Theof Us Part I Standard Edition – 79,99 euro Include solo il gioco Theof Us Part I Digital Deluxe Edition – ...

