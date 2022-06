TgLa7d del 11 giugno 2022

(Di sabato 11 giugno 2022) Von der Leyen torna a Kiev. Continua la battaglia nel Donbass Dopo la Bce, l'inflazione Usa: profondo rosso per l'economia Election day domani per referendum e amministrative Elicottero scomparso: ...

Von der Leyen torna a Kiev. Continua la battaglia nel Donbass Dopo la Bce, l'inflazione Usa: profondo rosso per l'economia Election day domani per referendum e amministrative Elicottero scomparso: ...Lavrov: Aperti al dialogo, ma si balla in due Gabrielli: Basta sospetti, gravissima la lista Morto La Forgia dopo 4 giorni di sedazione profonda La svolta della Bce incide sui mercati e sui mutui - ... Tgla7d del 10 giugno 2022 Su entrambi gli episodi sono emersi chiari indizi sui rischi per le donne e la pericolosità dei presunti autori degli omicidi. Il ministro Cartabia ha chiesto agli ispettori del ministero della Giusti ...