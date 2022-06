“Te lo chiedo pubblicamente”. Carlo Conti ‘spalle al muro’, l’appello della vip davanti a tutti (Di sabato 11 giugno 2022) Carlo Conti e Tale e Quale Show, l’appello di una vip arriva a sorpresa e apre adesso a scenari inediti. Nessuno finora aveva tirato fuori il suo nome dal cappello e quindi è stata direttamente lei a chiedere a gran voce al conduttore Rai di prenderla in considerazione. Ha tanta voglia di provare questa nuova esperienza televisiva e chissà se il presentatore ne parlerà davvero con lei. I suoi fan ovviamente sono al settimo cielo e sperano che il programma le faccia firmare il contratto. Inoltre, su Carlo Conti e Tale e Quale Show era emerso altro nei giorni scorsi. Carlo Conti protagonista di una delle indiscrezioni ‘bomba’ messe in circolo da Dagospia, dove si apprende che il conduttore abbia espresso la volontà di avere proprio Pamela Prati nella nuova edizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)e Tale e Quale Show,di una vip arriva a sorpresa e apre adesso a scenari inediti. Nessuno finora aveva tirato fuori il suo nome dal cappello e quindi è stata direttamente lei a chiedere a gran voce al conduttore Rai di prenderla in considerazione. Ha tanta voglia di provare questa nuova esperienza televisiva e chissà se il presentatore ne parlerà davvero con lei. I suoi fan ovviamente sono al settimo cielo e sperano che il programma le faccia firmare il contratto. Inoltre, sue Tale e Quale Show era emerso altro nei giorni scorsi.protagonista di una delle indiscrezioni ‘bomba’ messe in circolo da Dagospia, dove si apprende che il conduttore abbia espresso la volontà di avere proprio Pamela Prati nella nuova edizione ...

