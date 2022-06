Superbonus 110% e bonus edilizi | fondi finiti | le banche rivedono i prezzi

(Di sabato 11 giugno 2022) Roma – Ia disposizione delsono. L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha infatti certificato che al 31 maggio scorso su oltre 30 miliardi di investimenti ammessi, erano stati prenotati incentivi complessivi per 33,7 miliardi di euro contro i 33,3 miliardi stanziati dal governo, secondo i calcoli fatti dall’Ufficio parlamentare di bilancio. Nel dettaglio la voce “detrazioni previste a fine lavori” indica 33,712 miliardi. Un dato paradossale, che peraltro implica che la manovra sia di fatto già terminata.«I— dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti — hanno svolto un ruolo meritorio, ma meriterebbero una razionalizzazione, appunto, perché sicuramente non posso pensare a ...

M5S_Senato : Cosa accadrà quando finirà il #Superbonus 110%? Dobbiamo continuare a supportare la filiera dell'edilizia. Abbiamo… - Mov5Stelle : Il contributo che il #Superbonus 110% dà al risparmio energetico è di tutto rispetto: 200mila tonnellate equivalent… - claudiocancian3 : @itsmeback_ Io mi sono occupato del superbonus 110%. Come fanno ad essere finiti i soldi se non è stato fatto neanche l'1% dei lavori? - USugo : RT @PastoreFrance: Superbonus 110% finito, fondi esauriti. C'è gente che ha demolito o semi demolito la casa ed ora rimarrà senza. Vatti a… - PupiaTv : Santillo - Il #Superbonus 110% ci ha consentito di essere... (11.06.22) -

