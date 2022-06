Omicidio Del Gaudio | il figlio Mario | “Tante liti con papà | ma lui e mamma si amavano”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 giugno 2022) “Siamo usciti da casa dei miei poco dopo mezzanotte e abbiamo sentito il cane dei vicini ululare in modo strano, come non aveva mai fatto”. Nell’udienza di venerdì del processo di appello contro il padre Antonio,Tizzani aggiunge questo particolare al racconto su quanto accaduto la notte del 27 agosto 2016 in piazza Madonna delle Nevi, a Seriate. Lì, in una delle villette di testa del residence, sua madre Gianna Delvenne uccisa a 63 anni con una coltellata alla gola. Ma da chi? Secondo la procura di Bergamo, che ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado, è stato il marito Antonio, 70 anni, ex ferroviere. L’uomo, però, si è sempre dichiarato innocente e fin dalle prime ore dopo il delitto ha parlato di un uomo incappucciato visto fuggire dalla cucina di casa, prima di scoprire il corpo dell’ex professoressa in un lago di ...