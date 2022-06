Nel weekend arriva l’anticiclone africano. E con esso il caldo (Di sabato 11 giugno 2022) Terminata la fase instabile che fino a venerdì avrà coinvolto parte delle nostre regioni centro-meridionali con piogge e temporali, il vortice collegato alla perturbazione si sposterà definitivamente verso i Balcani. Intanto dal Nord Africa e dal Mediterraneo occidentale sta rinforzando un campo di alta pressione in estensione verso est, alimentato da calde correnti subtropicali. Fino ad oggi queste si limiteranno ad occupare il settore centro-occidentale del Mediterraneo, con caldo in aumento e temperature massime anche superiori a 40°C sulle zone interne della Spagna meridionale. Da sabato l’anticiclone conquisterà il Mediterraneo centrale e l’Italia, abbracciando così lo Stivale e dando vita ad una fase più stabile e soleggiata su quasi tutte le regioni. Farà eccezione una certa variabilità sabato su parte del Sud, con annuvolamenti sulle zone ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 giugno 2022) Terminata la fase instabile che fino a venerdì avrà coinvolto parte delle nostre regioni centro-meridionali con piogge e temporali, il vortice collegato alla perturbazione si sposterà definitivamente verso i Balcani. Intanto dal Nord Africa e dal Mediterraneo occidentale sta rinforzando un campo di alta pressione in estensione verso est, alimentato da calde correnti subtropicali. Fino ad oggi queste si limiteranno ad occupare il settore centro-occidentale del Mediterraneo, conin aumento e temperature massime anche superiori a 40°C sulle zone interne della Spagna meridionale. Da sabatoconquisterà il Mediterraneo centrale e l’Italia, abbracciando così lo Stivale e dando vita ad una fase più stabile e soleggiata su quasi tutte le regioni. Farà eccezione una certa variabilità sabato su parte del Sud, con annuvolamenti sulle zone ...

