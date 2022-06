Napoli, Tmw: “Fabian Ruiz ecco l’Atletico di Simeone sullo spagnolo” (Di sabato 11 giugno 2022) Napoli,TMW- Ad oggi non ci sono davvero le presupposizioni per andare al rinnovo con il Napoli, così riporta TMW sulla questione rinnovi degli azzurri. I giocatori del Napoli hanno grande mercato soprattutto se con il contratto in scadenza il loro valore può essere davvero favoreggiato da uno sconto davvero corposo sul cartellino. Così dovrebbe essere anche per Fabian Ruiz ad oggi in uscita per non aver un accordo con ADL sul rinnovo. Tante le squadre sul ragazzo, ma ad oggi una su tutte è in pole per il centrocampista che può dare tanto a tutte le squadre. Quale futuro per Fabian Ruiz? In Spagna il centrocampista classe ’96 gode di tanta stima e il Napoli sarebbe apertissimo ad una trattativa. l’Atletico Madrid, secondo quanto ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022),TMW- Ad oggi non ci sono davvero le presupposizioni per andare al rinnovo con il, così riporta TMW sulla questione rinnovi degli azzurri. I giocatori delhanno grande mercato soprattutto se con il contratto in scadenza il loro valore può essere davvero favoreggiato da uno sconto davvero corposo sul cartellino. Così dovrebbe essere anche perad oggi in uscita per non aver un accordo con ADL sul rinnovo. Tante le squadre sul ragazzo, ma ad oggi una su tutte è in pole per il centrocampista che può dare tanto a tutte le squadre. Quale futuro per? In Spagna il centrocampista classe ’96 gode di tanta stima e ilsarebbe apertissimo ad una trattativa.Madrid, secondo quanto ...

Pubblicità

MondoNapoli : TMW - Mpasinkatu: 'Koulibaly? Il Napoli non vuole tenerlo' - - cn1926it : Il punto sul mercato in entrata e in uscita: anche #Ounas in lista di sbarco - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Brambati: “Koulibaly ha rifiutato un’offerta incredibile dalla Juve”: B… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Vicario riscattato dall'Empoli, molti club, tra cui il Napoli, interessati a lui - MondoNapoli : TMW - Brambati, procuratore di calcio: 'KK ha rifiutato la Juve! Non vuole tradire i tifosi del Napoli' -… -