Mamma partorisce nell’oceano | il video diventa virale | “Sono libera | sentire le onde mi ha fatto stare molto bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) “il ritmo dellemi ha”. Questa ragazza di 27 anni, Josy Peukert, èta famosa in tutto il mondo in queste ore per aver partorito il suo quarto figlio in spiaggia, tra ledell’oceano. La giovane ha messo in pratica il “freebirth“, ovvero la corrente di pensiero secondo cui una donna deve sentirsidi partorire ovunque se questo la faa suo agio. La scena è stata immortalata in untosui social: neanche a dirlo, sisubito scatenate le polemiche, con gli utenti divisi tra favorevoli e contrari a questa pratica. In particolare, medici ed esperti hanno sottolineato i rischi ...