LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -60 al traguardo, inizia il Col de la Croix de Fer (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro DEL Delfinato 15.00 Salita che si presenta abbastanza regolare, con tratti che sfiorano costantemente la doppia cifra. Il tratto più difficile è tra il sesto e il settimo chilometro di ascesa, dove si tocca anche il 12%. 14.58 Tre chilometri e si riprende a salire verso il Col de la Croix de Fer. 14.55 70 chilometri percorsi per Andrey Amador (Ineos-Grenadiers), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Carlos Verona (Movistar Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Victor Lafay (Cofidis), Toms Skunjins (Trek – Segafredo), Andres Ardila (UAE Team Emirates), Matteo Fabbro (BORA – ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEL15.00 Salita che si presenta abbastanza regolare, con tratti che sfiorano costantemente la doppia cifra. Il tratto più difficile è tra il sesto e il settimo chilometro di ascesa, dove si tocca anche il 12%. 14.58 Tre chilometri e si riprende a salire verso il Col de lade Fer. 14.55 70 chilometri percorsi per Andrey Amador (Ineos-Grenadiers), Simon Guglielmi (Arkea-Samsic), Luis Leon Sanchez (Bahrain – Victorious), Kenny Elissonde (Trek – Segafredo), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Carlos Verona (Movistar Team), Bruno Armirail (Groupama – FDJ), Gregor Mühlberger (Movistar Team), Victor Lafay (Cofidis), Toms Skunjins (Trek – Segafredo), Andres Ardila (UAE Team Emirates), Matteo Fabbro (BORA – ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si inizia - #Delfinato #tappa #DIRETTA: #inizia - MintYeollie13 : Io sono appena tornata a casa e ovviamente Cheol doveva apparire nella live di Hao proprio mentre io ero in giro ?? - rinamahboh : Come nella casa del gf... ricordo ancora le prese in giro nell' # gfvip. Era stata una delle prime cose che avevano… - gponedotcom : Fuoco alle polveri per la prima manche del weekend con Bautista e la Ducati che scattano dalla pole affiancati dall… - infoitsport : DIRETTA Giro del Delfinato 2022 LIVE, Settima Tappa -