L' attrice è ambassador di One Ocean Foundation

(Di sabato 11 giugno 2022) Certe estati promettono bene, ancora prima che si apra la stagione. Cristiana Capotondi, 41 anni, se lo sente sulla pelle. Forse perché, per il momento, non è attesa sul set e i prossimi mesi potrà dedicarli (è quanto spera, almeno) a una delle sue più grandi passioni: il mare. «Sto studiando diversi copioni per future produzioni e questa è la prima estate in cui, incredibilmente, non sono impegnata a girare tutti i giorni. Credo che sarò praticamente sempre in acqua, dentro e fuori, in continuazione» racconta, evidentemente felice, mentre corre da un negozio all’altro per «motivi familiari» (l’, nata nel quartiere di Trastevere, vive tra Roma e Milano). Leggi anche › Cristiana Capotondi: testimonial beauty over 40 di Tesori di Provenza Bio ...