Inter, le ultime sull’operazione Psg-Skriniar. Blitz di Ausilio a Londra: ecco per chi (Di sabato 11 giugno 2022) Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato del mercato in entrata e in uscita dell’Inter. Infatti, il Psg sembra essere molto Interessato al difensore slovacco: non è da escludere una sua cessione in caso di offerta congrua. Inoltre, come ha raccontato Di Marzio durante Calciomercato l’Originale, Ausilio è andato a Londra per parlare del sostituto di Ranocchia. Queste le ultime informazioni sul mercato nerazzurro. “Ausilio era segnalato a Londra per vari incontri di mercato e sondare per eventuali operazioni in uscita. Ha incontrato anche Fali Ramadani, agente di Milenkovic della Fiorentina. L’Inter vuole capire i margini per questa operazione, dato che ha un anno di contratto. L’Inter resta forte su ... Leggi su seriea24 (Di sabato 11 giugno 2022) Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, ha parlato del mercato in entrata e in uscita dell’. Infatti, il Psg sembra essere moltoessato al difensore slovacco: non è da escludere una sua cessione in caso di offerta congrua. Inoltre, come ha raccontato Di Marzio durante Calciomercato l’Originale,è andato aper parlare del sostituto di Ranocchia. Queste leinformazioni sul mercato nerazzurro. “era segnalato aper vari incontri di mercato e sondare per eventuali operazioni in uscita. Ha incontrato anche Fali Ramadani, agente di Milenkovic della Fiorentina. L’vuole capire i margini per questa operazione, dato che ha un anno di contratto. L’resta forte su ...

