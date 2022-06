Il virologo Bassetti denuncia l'aggressione no-vax: “Colpito alla testa”. Poi se lo sfogo inaspettato (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Bassetti ancora nel mirino dei no-vax. L'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova, tramite un lungo e dettagliato post su Facebook, ha fatto emergere uno spiacevole episodio occorsogli durante un momento di svago fuori dal lavoro: “Una aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza. Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure vado a pagare il conto alla cassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero fatto scappa dal locale. Fuori dopo che erano scappati lontani, i miei ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Matteoancora nel mirino dei no-vax. L'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova, tramite un lungo e dettagliato post su Facebook, ha fatto emergere uno spiacevole episodio occorsogli durante un momento di svago fuori dal lavoro: “Unano-vax vera in un momento di spensieratezza. Dopo una piacevole serata con amici in un noto locale di Santa Margherita Ligure vado a pagare il contocassa. Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono lae il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e dopo che gli chiedo cosa avessero fatto scappa dal locale. Fuori dopo che erano scappati lontani, i miei ...

