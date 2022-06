Il Monaco pronto a reinvestire i fondi di Tchouameni sulla stella del Liverpool (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 18:54:53 Breaking news: Secondo quanto riportato, l’AS Monaco sta puntando sull’estate per un membro sfavorito della squadra del Liverpool di Jurgen Klopp. La stella dei Reds in questione? Takumi Minammino. Il nazionale giapponese Minamino ovviamente ha subito una sorta di campagna incostante ad Anfield nel 2021/22. Scivolando sempre più in basso nell’ordine gerarchico offensivo del Liverpool a causa dell’arrivo a metà stagione di Luis Diaz, il 27enne un misero inizio in Premier League, ha invece offerto la possibilità di impressionare in gran parte nelle competizioni di coppa. E, a suo merito, impressionare in un tempo di gioco limitato è esattamente ciò che Minamino ha continuato a fare. In 24 presenze in tutte le competizioni, nove delle quali da titolare, l’ex stella del Red Bull ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 giugno 2022) 2022-06-11 18:54:53 Breaking news: Secondo quanto riportato, l’ASsta puntando sull’estate per un membro sfavorito della squadra deldi Jurgen Klopp. Ladei Reds in questione? Takumi Minammino. Il nazionale giapponese Minamino ovviamente ha subito una sorta di campagna incostante ad Anfield nel 2021/22. Scivolando sempre più in basso nell’ordine gerarchico offensivo dela causa dell’arrivo a metà stagione di Luis Diaz, il 27enne un misero inizio in Premier League, ha invece offerto la possibilità di impressionare in gran parte nelle competizioni di coppa. E, a suo merito, impressionare in un tempo di gioco limitato è esattamente ciò che Minamino ha continuato a fare. In 24 presenze in tutte le competizioni, nove delle quali da titolare, l’exdel Red Bull ...

