Elezioni Sabaudia 2022 | chi sono i candidati a Sindaco | le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

(Di sabato 11 giugno 2022), è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra pochissime ore, infatti, i cittadini saranno chiamati alle urne dopo il terremoto politico e gli arresti nell’ambito dell’inchiesta Dune, tra cui quello della sindaca Giada Gervasi, che è finita ai domiciliari.siper ledi giugno Lein programma aper domenica 12 giugno. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a ...

Pubblicità

andreaugolini90 : - c_di_lella : Le elezioni a #Sabaudia attestano la caotica situazione del cdx (io avevo suggerito di candidare Gianfranco Fini) C… - News_24it : LATINA - Sono fissate al 12 giugno le elezioni amministrative incui si sceglieranno il sindaco e i consiglieri comu… - infotemporeale : Elezioni 2022, i “numeri” delle elezioni a San Felice Circeo e Sabaudia - News_24it : La nota stampa del gruppo a sostegno del candidato sindaco Paolo Mellano“Sicuramente si è parlato molto di sicurezz… -

LatinaToday

Il partito è poi presente in altre realtà, come Marcon, Mira fino a scendere a. In totale ... Sui siti ufficiali, infatti, il riferimento alleè sostanzialmente assente. Del resto i ...Forza Italia va da sola alledi, regge l'esperienza Coletta a Latina, è partner del Pd nella esperienze del renziano Gerardo Stefanelli alla guida della Provincia. I percorsi ... Elezioni 2022: Sabaudia torna al voto dopo il terremoto politico. Cinque i candidati sindaco, tutte le liste In provincia di Latina Si vota nelle commissariate Sabaudia e Ventotene e per scadenza naturale del mandato a Gaeta, Cori , Ponza, San Felice Circeo e a Santi Cosma e Damiano. Gli ultimi comizi per ...Alla presenza dell’Assessore D’Amato, del Consigliere Regionale La Penna e del Sindaco di Cisterna Mantini, è emerso in un incontro pubblico organizzato ieri dal comitato elettorale di Giancarlo Massi ...