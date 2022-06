Edoardo, Nicolas, Carmen, Estefania e Nick: quanti kg hanno perso i naufraghi a L’Isola (Di sabato 11 giugno 2022) Carmen Di Pietro, Estefania Bernal, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi hanno già passato 90 giorni in Honduras a L’Isola dei Famosi. Tre mesi senza ‘mangiamiento’ iniziano a farsi sentire e tutti i naufraghi non vedono l’ora che arrivi la fine per poter tornare ad addentare panini e fare scorpacciate di pasta e dolci. Due settimane fa Clemente Russo ha rivelato che il periodo di dieta forzata passato in Honduras gli ha fatto perdere circa 12 kg, ma quanti ne hanno persi gli altri concorrenti? Ieri i naufraghi sono stati monitorati dallo staff medico che ha osservato anche il loro peso attuale. A rivelare i risultati della bilancia c’ha pensato Novella 2000. Quello che è dimagrito di più pare sia ... Leggi su biccy (Di sabato 11 giugno 2022)Di Pietro,Bernal,Vaporidis edTavassigià passato 90 giorni in Honduras adei Famosi. Tre mesi senza ‘mangiamiento’ iniziano a farsi sentire e tutti inon vedono l’ora che arrivi la fine per poter tornare ad addentare panini e fare scorpacciate di pasta e dolci. Due settimane fa Clemente Russo ha rivelato che il periodo di dieta forzata passato in Honduras gli ha fatto perdere circa 12 kg, manepersi gli altri concorrenti? Ieri isono stati monitorati dallo staff medico che ha osservato anche il loro peso attuale. A rivelare i risultati della bilancia c’ha pensato Novella 2000. Quello che è dimagrito di più pare sia ...

Pubblicità

corallina2 : @Emanu925 Continuate a votare Estefania che tra un po’ è prima?! Non capisco la vostra strategia autodistruttiva. L… - BITCHYFit : Edoardo, Nicolas, Carmen, Estefania e Nick: quanti kg hanno perso i naufraghi a L’Isola - tatydessi : @fabbriearthpag1 Nicolas... non dovesse essere lui Edoardo.....ma comunque non di sicuro Nik... - Gossip____News : RT @__Fabiana___: Quindi stasera è previsto l'ennesimo siparietto simpatico per Edoardo e Carmen e i relativi 200 blocchi a loro dedicati?… - Gossip____News : RT @__Fabiana___: Non siete ancora pronti a questa conversazione, ma ve la faccio lo stesso. Edoardo ha un'influenza negativa su Nicolas: d… -