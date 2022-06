DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: Leclerc comanda la FP3 davanti a Verstappen (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48 Arriva Verstappen che ottiene il record nel primo settore, ma non riesce a portarsi davanti a Leclerc, rimanendo in seconda posizione a 0.139. 13.45 Perez fa un terzo settore pauroso (25.046), sfruttando la scia di Ricciardo, ed è secondo a 0.372 da Leclerc. Sainz 3° a 0.487, mentre Verstappen è rientrato ai box. 13.44 VOLANO LE FERRARI! 1:43.514 per Leclerc a precedere di 0.487 Sainz. Ora è il turno di Red Bull per vedere se ci sarà una risposta: Perez è terzo a 0.902. 13.43 Si rilanciano le Ferrari! 13.41 Arriva Verstappen che si porta in seconda posizione a 0.052 da Perez. Uno-due Red Bull. 13.40 Gasly sfrutta molto bene la scia e si porta a 1.091 dalla vetta in quarta posizione. ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48 Arrivache ottiene il record nel primo settore, ma non riesce a portarsi, rimanendo in seconda posizione a 0.139. 13.45 Perez fa un terzo settore pauroso (25.046), sfruttando la scia di Ricciardo, ed è secondo a 0.372 da. Sainz 3° a 0.487, mentreè rientrato ai box. 13.44 VOLANO LE FERRARI! 1:43.514 pera precedere di 0.487 Sainz. Ora è il turno di Red Bull per vedere se ci sarà una risposta: Perez è terzo a 0.902. 13.43 Si rilanciano le Ferrari! 13.41 Arrivache si porta in seconda posizione a 0.052 da Perez. Uno-due Red Bull. 13.40 Gasly sfrutta molto bene la scia e si porta a 1.091 dalla vetta in quarta posizione. ...

