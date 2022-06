Contrasto alla devianza minorile, i progetti della Marina Militare (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nelle sale di rappresentanza del Palazzo Ammiragliato di Napoli in via Santa Lucia, lunedì prossimo (ore 12) sarà sottoscritto il primo accordo tra la Marina Militare e il Centro di Giustizia minorile Regione Campania, per l’avvio di percorsi formativi che possano favorire la riabilitazione e l’integrazione dei minori entrati nel circuito penale o a rischio devianza. L’intesa è stata raggiunta dopo pochi mesi dalla firma del protocollo stipulato lo scorso 31 Marzo a Roma tra la Marina Militare e il Dipartimento Giustizia minorile e Comunità del Ministero della Giustizia, siglato dal capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, e il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nelle sale di rappresentanza del Palazzo Ammiragliato di Napoli in via Santa Lucia, lunedì prossimo (ore 12) sarà sottoscritto il primo accordo tra lae il Centro di GiustiziaRegione Campania, per l’avvio di percorsi formativi che possano favorire la riabilitazione e l’integrazione dei minori entrati nel circuito penale o a rischio. L’intesa è stata raggiunta dopo pochi mesi dfirma del protocollo stipulato lo scorso 31 Marzo a Roma tra lae il Dipartimento Giustiziae Comunità del MinisteroGiustizia, siglato dal capo di Stato Maggiore, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, e il ...

