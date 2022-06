Clima, Letta: “La casa brucia ma per Salvini l’ambiente è un fastidio” (Di sabato 11 giugno 2022) TORINO – “Caro direttore, la casa brucia”, “non c’è più tempo. Se non si percepisce questo, non si capisce il voto del Parlamento europeo sullo stop alle auto inquinanti nel 2035. L’unica via di scampo contro un drammatico aumento delle temperature è fare scelte certo praticabili, ma ambiziose, persino di rottura”. E’ quanto scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in una lettera alla Stampa ribadendo l’emergenza Climatica dopo la scelta del Parlamento Ue. “Pensare che decisioni di questa portata possano essere ancora rinviate – con la scusa che ci sono altre priorità oppure con l’illusione che i problemi si risolveranno da soli o che qualcun altro se ne farà carico – ci condurrà solo alla catastrofe”. Poi si rivolge a Matteo Salvini, che ha attaccato la misura proposta per il settore automotive: ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) TORINO – “Caro direttore, la”, “non c’è più tempo. Se non si percepisce questo, non si capisce il voto del Parlamento europeo sullo stop alle auto inquinanti nel 2035. L’unica via di scampo contro un drammatico aumento delle temperature è fare scelte certo praticabili, ma ambiziose, persino di rottura”. E’ quanto scrive il segretario del Pd, Enrico, in una lettera alla Stampa ribadendo l’emergenzatica dopo la scelta del Parlamento Ue. “Pensare che decisioni di questa portata possano essere ancora rinviate – con la scusa che ci sono altre priorità oppure con l’illusione che i problemi si risolveranno da soli o che qualcun altro se ne farà carico – ci condurrà solo alla catastrofe”. Poi si rivolge a Matteo, che ha attaccato la misura proposta per il settore automotive: ...

