Bce, Salvini convoca riunione della Lega: "È partito un attacco contro l'Italia" (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo SalviniROMA – "Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Matteo Salvini ha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani". E' quanto fanno sapere fonti della Lega. L'articolo L'Opinionista.

