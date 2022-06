Allegri | nome nuovo per la fascia | costa pochissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 giugno 2022) Un mercato importante: questo è l’obiettivo della Juventus per la sessione estiva.sembra aver scelto ilper la corsia destra. La Juventus sta programmando la prossima stagione e l’obiettivo è quello di costruire una squadra forte per tornare ad essere competitivi sia in Italia sia in ambito internazionale. Missione per nulla semplice considerando la forza delle avversarie (l’Inter “minaccia” un mercato faraonico) sia per i problemi che la rosa bianconera ha mostrato nel corso della passata stagione. I reparti da rinforzare sono essenzialmente tutti con il solo Szczesny a salvarsi da quella che si preannuncia essere una vera e propria rivoluzione. LaPressePer quanto riguarda il reparto difensivo, la priorità è il centrale visto la partenza di Chiellini la attenzione anche alla situazione legata ai terzini. Su Alex Sandro si stanno facendo ...