Ucraina | comandante ceceno ammette difficoltà a Severodonetsk

(Adnkronos) – La battaglia per Severodonetsk oggi è concentrata nella zona industriale della città strategica del Donbass. L'avanzata delle forze russe "è complicata", ha confermato il comandante ceceno, a capo dell'unità Akhmat, Apti Alaudinov dopo che, questa mattina, Volodymir Zelensky aveva detto che le sue forze militari stavano "tenendo duro" a Severodonetsk, e in diverse altre cittadine del Donbass. Severodonetsk, ha rivendicato il capo dell'amministrazione militare di Luhansk Serhiy Haidai, rimane sotto il controllo dell'Ucraina, anche se l'intera regione libera di Luhansk è sotto il pesante fuoco di artiglieria e a Severodonetsk proseguono feroci battaglie strada per strada. L'avanzata russa, ha spiegato Alaudinov, è complicata "dalla presenza di civili"

