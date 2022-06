Tris azzurro nei quarti a Sarajevo

Pubblicità

labrosport : ?????? Tris biancoverde convocato in vista delle Summer Series di categoria. -

Sport Mediaset

... dove il terzoin gara Ala Zoghlami (Fiamme Oro Padova) ha chiuso dodicesimo in 8:24.04. Là davanti, il fuoriclasse etiope Lamecha Girma fa, di quelli davvero mostruosi, terza gara ...... trionfo! VNL 2022 SFIDA AD ALTI LIVELLI! Italia Francia , in diretta dalla TD Place Arena ... che adesso sogna il poker iridato dopo ildi successi consecutivi degli anni Novanta. Prima ... Roland Garros: tris azzurro al terzo turno con Sinner, Sonego e Giorgi - Sportmediaset Tre italiani al Day2 dell'Event #16: $3.000 No-Limit Hold'em alle World Series of Poker 2022, De Paz, Suriano e Bordet.Dopo la retrocessione in Serie B, il Cagliari farà fatica a trattenere l’attaccante azzurro Joao Pedro, come ha dichiarato il ds del club rossoblu. In pole position sembrerebbe esserci il Toro, con ...