Treviglio | monopattini e bici sotto i portici | 10 sanzioni in poche ore

(Di venerdì 10 giugno 2022). Polizia locale in borghese per contrastare il passaggio improprio di velocipedi edi viale Oriano e via Matteotti. Inore in totale sono state sanzionate 10 persone. “Abbiamo posizionato cartelli e sensibilizzato in merito, ma continuano a esserci molte persone che hanno questa brutta abitudine creando problemi di sicurezza –linea il sindaco Juri Imeri – La Polizia Locale effettua continui controlli, che in questa fase saranno intensificati con l’obiettivo di prevenire e far passare un messaggio chiaro di educazione stradale”. Il comandante della Polizia Locale diGiovanni Vinciguerra: “Ben venga la mobilità dolce nei centri abitati maclette enon devono ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Monopattini a Treviglio, multati dieci indisciplinati in centro Poco inclini al rispetto del codice della strada, transitando con bici e monopattini dove non dovrebbe e mettendo di conseguenza a repentaglio l'incolumità dei pedoni. Sono i dieci giovani che la poli ...Il servizio della polizia locale in borghese. Il comandante: «Ben venga la mobilità dolce, ma non bisogna creare pericolo per i pedoni. Il sindaco Imeri: «Già messi i cartelli per sensibilizzare» ...