Leggi su direttanews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Der Short Version: Dough Donuts erfordert anderen MethodeGebäck durch Erstellen leichter, Donuts im Brioche-Stil – im Gegensatz zuanstelle vonanstelle vonanstelle vonanstelle vonanstelle vonanstelle von} seinen schwerer, zuckerhaltig Alternativen. Liebhaber genau wer vorbeischauen für eine Delikatesse bekomme Donut das war ruhte den ganzen Tagden ganzen Tagden ganzen Tagstundenlangdurch Tagnonstopdie ganze Zeitfür Stundenvon Tag zu Nachtrund um den TagTag}, wie Teig macht das Leckereien in kleinen Chargen während des Tages. Diese besonderen Unterschiede haben erhalten Teig leidenschaftlicher Verwendungszweck }, überall seine Heimatstadt von New York City und rund um den Globus. Von Brooklyn bis Japan können handwerkliche Donut-liebende Menschen warten in Schlange die ganze Nacht zu bekommen Einschließen eines süßen Essens Bestandteils Elements} ihrer ...