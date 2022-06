Salvini: “Non ci sono le condizioni di sicurezza per il mio viaggio a Mosca” (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA – “In questo momento non ci sono nemmeno le condizioni di sicurezza per andarci”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, a proposito del suo ipotetico viaggio a Mosca per favorire una soluzione diplomatica all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Salvini ha ribadito di aver chiesto a Draghi che “l’Italia sia protagonista e promotrice del dialogo”. Anche perché, a giudizio del leader del Carroccio, “se andiamo avanti altri mesi sarà un disastro, sarà la terza guerra mondiale”. All’obiezione sulla mancata disponibilità al dialogo da parte di Mosca e su come convincere Putin, Salvini ha ribattuto: “Con il dialogo, con la diplomazia, con le sanzioni anche se poi vai a vedere e le sanzioni più che la Russia ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA – “In questo momento non cinemmeno lediper andarci”. Lo ha detto Matteo, segretario della Lega, a proposito del suo ipoteticoper favorire una soluzione diplomatica all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.ha ribadito di aver chiesto a Draghi che “l’Italia sia protagonista e promotrice del dialogo”. Anche perché, a giudizio del leader del Carroccio, “se andiamo avanti altri mesi sarà un disastro, sarà la terza guerra mondiale”. All’obiezione sulla mancata disponibilità al dialogo da parte die su come convincere Putin,ha ribattuto: “Con il dialogo, con la diplomazia, con le sanzioni anche se poi vai a vedere e le sanzioni più che la Russia ...

