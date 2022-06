Sainz | a Baku è una questione di equilibrio e istinto

(Di venerdì 10 giugno 2022)incombe, le prime libere per capire quale direzione d'assetto imboccare, quali equilibri e livelli di carico per trovare la sintesi tra velocità di punta, stabilità in frenata e gestione gomme . ...

Pubblicità

Formula1WM : #Sainz: «A Baku abbiamo buone chance. Strategia Monaco? Se mi fossi fermato un giro prima...»… - Formula1WM : #Sainz: «A Baku abbiamo buone chance. Strategia Monaco? Dovevo fermarmi un giro prima» - P300it : Terzo gruppo di conferenza stampa a Baku: #Bottas, #Gasly, #Sainz, #Schumacher, #Russell #F1 #AzerbaijanGP - F1inGenerale_ : La Formula 1 torna sul circuito azero cornice di gare spettacolari. A Baku è tempo delle FP1: segui la cronaca live… - DananiCarlo : Rosso speranza: le Ferrari a Baku per dimenticare gli ultimi mal di testa. Ne parlo su -

incombe, le prime libere per capire quale direzione d'assetto imboccare, quali equilibri e ... È un giovedì del GP d'Azerbaijan nel quale Carlossi concede a valutazioni che sono anche altre, ...Diretta Formula 1/ Perez ha vinto il Gp di Monaco!e Verstappen sul podio! Ormai da diversi anni si gareggia a, per cui tutto sommato non è più un'incognita, tuttavia resta una situazione ...La Ferrari farà di tutto per riprendersi dopo la delusione di Montecarlo, ma la Red Bull e Verstappen sembra molto in palla arrivando a questo circuito cittadino da leader.Carlos approfondisce le esigenze d'assetto in vista del GP d'Azerbaijan e torna sugli episodi di Montecarlo: "Con un po' di fortuna avrei vinto" ...