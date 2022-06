(Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir, nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350mo anniversario dalla nascita diil, si èto allo zar tracciando un parallelo tra quelle le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare le terre russe.: “Spetta anche a noi tornare e rafforzarci” “il– ha detto il presidente russo – ha combattuto con la Svezia. Non ha rifiutato nulla. È tornato? Sì. È ancora lì che ha sedeburgo oggi. Sotto di lui l’istituzione fu restaurata e rafforzata. Questo è quello che ha fatto. Ebbene, a quanto pare, spetta anche a noi tornare e rafforzarci” “A quanto pare, spetta anche a noi restituire (ciò che è della Russia) e rafforzare (il Paese). Se partiamo dal fatto che ...

Fiamme e devastazione, che succede in Russia: gli ucraini esultano Intanto il presidente russo Vladimirha ribadito le sue ambizioni sullo scacchiere geopolitico. Ha reso omaggio allo zar ...Ebbene, a quanto pare, spetta anche a noi tornare e rafforzarci', le parole diparlando di Pietro il Grande.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, Putin si paragona a Pietro il Grande: 'Spetta a noi rafforzare Paese' ...Putin come Pietro il Grande. Almeno secondo lo stesso presidente russo che ieri incontrando i giovani imprenditori del suo Paese si è paragonato allo zar in occasione del ...