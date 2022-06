Puglia, maltempo: in alcune zone del foggiano è codice rosso. Allerta per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: bollettino di aggiornamento (Di venerdì 10 giugno 2022) Nell’immagine di home page il bollettino di aggiornamento delle 4,40. Diffuso dal dipartimento della Protezione civile della Puglia. codice rosso per Chieuti e Serracapriola. In corso, per l’intera regione, due messaggi di Allerta. Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 giugno 2022) Nell’immagine di home page ildidelle 4,40. Diffuso dal dipartimento delladellaper Chieuti e Serracapriola. In corso, per, due messaggi di. Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sullasettentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restantidella, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo ...

DPCgov : ??In arrivo piogge e temporali su gran parte del Paese. ???? #AllertaARANCIONE giovedì #9giugno su settori di Molise… - QuelloKeSbrocca : RT @Copagri_Puglia: #Maltempo: a #Taranto chicchi di #grandine come proiettili hanno danneggiato oltre il 70% delle produzioni in campo, co… - kusala28 : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo: tempesta di fulmini sul mare Adriatico #meteo #puglia @EarthandClouds @StormHour @Stormchaserit - SilvanoSalviato : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo sulla #Puglia: forti piogge con disagi e allagamenti #meteo @Emergenza24 @wwwmeteoit - Emergenza24 : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo sulla #Puglia: forti piogge con disagi e allagamenti #meteo @Emergenza24 @wwwmeteoit -