Peste suina, Ricciardi: “Intervenire subito o rischi per salute” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quando ci sono episodi epidemici come quello della Peste suina che stiamo osservando in alcune aree del Paese, è necessario Intervenire subito perché un eventuale allargamento del focolaio sarebbe disastroso sia per la salute, umana e animale, sia per l’economia”. A dirlo all’Adnkronos salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, in merito agli abbattimenti di maiali, come quelli avvenuti nel Lazio. “Quello che sta accadendo con la Peste suina – spiega – è legato alla perdita di controllo ambientale del territorio, in particolar modo per quanto riguarda i cinghiali, specie selvagge ma che possono avere contatti stretti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Quando ci sono episodi epidemici come quello dellache stiamo osservando in alcune aree del Paese, è necessarioperché un eventuale allargamento del focolaio sarebbe disastroso sia per la, umana e animale, sia per l’economia”. A dirlo all’AdnkronosWalter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro dellaRoberto Speranza, in merito agli abbattimenti di maiali, come quelli avvenuti nel Lazio. “Quello che sta accadendo con la– spiega – è legato alla perdita di controllo ambientale del territorio, in particolar modo per quanto riguarda i cinghiali, specie selvagge ma che possono avere contatti stretti ...

