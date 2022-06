Meno inquinamento urbano con mobilità elettrica e home working (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – In città come Roma e Firenze, ma anche a Londra, il 10% delle strade più inquinate può arrivare ad ‘ospitare’ quasi il 60% delle emissioni veicolari di tutta la città e, allo stesso modo, il 10% dei veicoli più inquinanti può arrivare ad essere responsabile per ben più della metà delle emissioni. E’ quanto emerge da uno studio dei ricercatori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale (Diag) della Sapienza Università di Roma. La ricerca sottolinea inoltre che rendendo elettrico anche solo l’1% dei veicoli privati più inquinanti in un centro urbano, la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe pari a quella ottenuta se una quantità 10 volte maggiore di veicoli scelti a caso fossero elettrici. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – In città come Roma e Firenze, ma anche a Londra, il 10% delle strade più inquinate può arrivare ad ‘ospitare’ quasi il 60% delle emissioni veicolari di tutta la città e, allo stesso modo, il 10% dei veicoli più inquinanti può arrivare ad essere responsabile per ben più della metà delle emissioni. E’ quanto emerge da uno studio dei ricercatori dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale (Diag) della Sapienza Università di Roma. La ricerca sottolinea inoltre che rendendo elettrico anche solo l’1% dei veicoli privati più inquinanti in un centro, la conseguente riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe pari a quella ottenuta se una quantità 10 volte maggiore di veicoli scelti a caso fossero elettrici. ...

